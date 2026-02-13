Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’611 0.6%  SPI 18’769 0.5%  Dow 49’452 -1.3%  DAX 24’869 0.1%  Euro 0.9127 0.0%  EStoxx50 6’002 -0.2%  Gold 4’964 0.9%  Bitcoin 51’518 1.2%  Dollar 0.7698 0.0%  Öl 67.9 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Outperform
Siemens-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
Sika: Übernahme von Klebstoffhersteller Akkim - Aktie im Minus
Georg Fischer-Aktie leichter: Verkauf der Casting-Sparte an Nemak abgeschlossen
Basler Kantonalbank-Aktie gibt nach: BKB kündigt Tier-1-Anleihe zum ersten möglichen Termin
Suche...

Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

9.34
CHF
0.00
CHF
0.04 %
11:53:18
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.02.2026 10:48:28

Santander Buy

Santander
9.34 CHF 0.04%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 12,40 auf 12,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf den Kapitalmarkttag Ende des Monats. Ihre Ergebnisprognosen bis 2028 steigen um bis zu 3 Prozent./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 09:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
12.60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10.21 € 		Abst. Kursziel*:
23.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.00%
Analyst Name::
Sofie Peterzens 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?