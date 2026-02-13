Santander 9.34 CHF 0.04% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 12,40 auf 12,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf den Kapitalmarkttag Ende des Monats. Ihre Ergebnisprognosen bis 2028 steigen um bis zu 3 Prozent./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 09:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.