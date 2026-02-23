Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander nach Geschäftszielen im Zusammenhang mit dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 11,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Steigerung der Effizienz sei der Schlüssel zum Erfolg, schrieb Cecilia Romero Reyes am Mittwoch. Die Aussagen hierzu und ein Gewinnziel von 20 Milliarden Euro im Jahr 2028 seien besser als die Markterwartungen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Overweight
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
11.30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
10.91 € 		Abst. Kursziel*:
3.54%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
10.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.14%
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

