Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 11,70 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Reaktion auf den Kapitalmarkttag der Spanier sei verständlich, schrieb Ignacio Cerezo am Donnerstagnachmittag. Er dürfte eine Runde steigender Schätzungen auslösen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 16:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



