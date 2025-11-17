Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
8.44CHF
-0.13CHF
-1.46 %
11:53:04
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.11.2025 10:46:41
Santander Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 8,20 auf 9,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die spanische Bank zeige weiter robuste Geschäftstrends und dürfte mit den Herausforderungen in einem weltweit komplexen Umfeld fertig werden, schrieb Alfredo Alonso in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
9.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.29 €
|
Abst. Kursziel*:
5.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.07%
|
Analyst Name::
Alfredo Alonso
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Santander Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Santander Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Santander Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|8.46
|-1.30%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:00
|
UBS AG
Bilfinger Neutral
|10:46
|
Deutsche Bank AG
Santander Buy
|10:43
|
Warburg Research
Energiekontor Buy
|10:43
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
PATRIZIA Buy
|10:42
|
Deutsche Bank AG
SMA Solar Hold
|10:41
|
Warburg Research
Deutsche Euroshop Hold
|10:40
|
Warburg Research
Nagarro Buy