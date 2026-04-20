Sanofi 70.77 CHF 1.66% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 89 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf der Suche nach Gründen für mehr Optimismus stellte James Quigley am Montag klar, dass die Entwicklung der Forschungspipeline der Franzosen Zeit brauche. Mit Blick auf die Quartalszahlen Ende Juli liegt er mit seinen Prognosen nach eigener Aussage im Rahmen der Markterwartungen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 02:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.