Salzgitter 20.67 CHF -20.95% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Gewinnwarnung von 18,40 auf 16,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlherstellers 2025 um 36 Prozent und 2026 um 12 Prozent./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.