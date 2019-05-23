|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 08:27:59
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Gewinnwarnung von 18,40 auf 16,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlherstellers 2025 um 36 Prozent und 2026 um 12 Prozent./rob/bek/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Underweight
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
16.10 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
22.78 €
|
Abst. Kursziel*:
-29.32%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
22.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-28.51%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Salzgitter
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.25
|EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12.08.25
|XETRA-Handel SDAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.25
|SDAX aktuell: SDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.25
|XETRA-Handel SDAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Anleger in Habachtstellung: SDAX beginnt den Handel kaum bewegt (finanzen.ch)
|
11.08.25
|EQS-News: Salzgitter AG delivers € 117 million in earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) (EQS Group)