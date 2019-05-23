Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

28.50
CHF
-1.50
CHF
-5.00 %
23.05.2019
SWX
Historisch
14.08.2025 08:27:59

Salzgitter Underweight

Salzgitter
20.67 CHF -20.95%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Gewinnwarnung von 18,40 auf 16,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlherstellers 2025 um 36 Prozent und 2026 um 12 Prozent./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Underweight
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
16.10 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
22.78 € 		Abst. Kursziel*:
-29.32%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
22.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-28.51%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

