Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
Salzgitter Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 27,90 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane bekräftigte am Mittwoch seine insgesamt positive Einschätzung europäischer Stahlaktien. Im Basisszenario gingen die Ökonomen der US-Bank 2026 in der EU von einem konjunkturellen Aufschwung aus, gepaart mit niedrigerer Inflation. Verstärkt werde dies durch den Vorschlag der EU-Kommission, die europäischen Stahlimporte um etwa 40 Prozent zu drosseln. Der Experte rechnet daher mit einer wieder anziehenden Preissetzungsmacht der Stahlproduzenten. Unter diesen bevorzugt er Karbonstahl- gegenüber Edelstahlherstellern./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 09:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
