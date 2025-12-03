Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
32.22CHF
-0.86CHF
-2.60 %
10:00:33
SWX
03.12.2025 07:53:16
Salzgitter Underweight
Salzgitter
32.08 CHF -3.39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Salzgitter AG bei unverändertem Kursziel von 27,90 Euro von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Dominic O'Kane setzt in der europäischen "Stahl-Renaissance" auf Voestalpine, ArcelorMittal und SSAB. Bei Salzgitter sieht er indes Enttäuschungsrisiken für die Gewinnerwartungen am Markt und zudem Rückschlagrisiken für den Kurs. Er erinnerte an den Überhang durch den Anteilsabbau des Großaktionärs Papenburg./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Underweight
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
27.90 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
35.68 €
|
Abst. Kursziel*:
-21.80%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.08%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
