Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
37.04CHF
2.18CHF
6.25 %
09:14:09
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.12.2025 08:28:49
Salzgitter Buy
Salzgitter
37.17 CHF 6.23%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG mehr als verdoppelt von 22,50 auf 50,00 Euro und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Jones wies auf den hohen Hebel zur Entwicklung der europäischen Stahlpreise hin, die Salzgitter-Aktien aufwiesen. Er sieht laut seiner Kaufempfehlung vom Montag auch nach der jüngsten Rally noch Luft nach oben./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Salzgitter
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
39.72 €
Abst. Kursziel*:
25.88%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
40.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
Analyst Name::
Andrew Jones
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
