SMI 12'917 -0.2%  SPI 17'770 0.0%  Dow 47'955 0.2%  DAX 23'995 -0.1%  Euro 0.9366 0.0%  EStoxx50 5'712 -0.2%  Gold 4'213 0.4%  Bitcoin 73'715 1.5%  Dollar 0.8036 -0.1%  Öl 63.9 0.0% 
Top News
Analyse: RBC Capital Markets vergibt Underperform an Swiss Re-Aktie
Molecular Partners-Aktie fester: Biotechunternehmen meldet positive Daten zu MP0533
TUI-Aktie in Grün: Reisekonzern erwartet steigende Reisepreise
TKMS-Aktie dennoch tiefer: Starkes Wachstum verbucht
Aktien von Siemens, Siemens Healthineers und Rheinmetall uneins: Kooperation verkündet
Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

37.04
CHF
2.18
CHF
6.25 %
09:14:09
SWX
08.12.2025 08:28:49

Salzgitter Buy

Salzgitter
37.17 CHF 6.23%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG mehr als verdoppelt von 22,50 auf 50,00 Euro und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Jones wies auf den hohen Hebel zur Entwicklung der europäischen Stahlpreise hin, die Salzgitter-Aktien aufwiesen. Er sieht laut seiner Kaufempfehlung vom Montag auch nach der jüngsten Rally noch Luft nach oben./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Buy
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.72 € 		Abst. Kursziel*:
25.88%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
40.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
Analyst Name::
Andrew Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

