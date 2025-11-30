Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
Salzgitter Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salzgitter AG auf "Hold" belassen. Die Stahlhersteller in der EU dürften 2026 von politischen Maßnahmen zur Eindämmung von Billigimporten, der Förderung der heimischen Produktion sowie von Auslastungsraten und der Stützung der Preise profitieren, schrieben die Analysten um Cole Hathorn in einem Branchenausblick vom Montag. Angesichts der Erholungsrally 2025 hänge eine weiter überdurchschnittliche Kursentwicklung aber von steigenden operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) ab. Hathorn favorisiert im Baustahlbereich SSAB und bei den Edelstahlherstellern Acerinox./gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Hold
Unternehmen:
Salzgitter
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
34.82 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
35.28 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Cole Hathorn
KGV*:
-
Nachrichten zu Salzgitter
01.12.25
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagnachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
01.12.25
|EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
01.12.25
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Montagmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
01.12.25
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagvormittag höher (finanzen.ch)
01.12.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zum Start schwächer (finanzen.ch)
28.11.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
27.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Salzgitter
|08:38
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Salzgitter
|32.44
|-0.67%
