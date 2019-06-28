Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Salzgitter Neutral

Salzgitter
27.15 CHF -2.00%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach der Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe einen robusteren Free Cashflow als erwartet erwirtschaftet, schrieb Andrew Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Prognosen übertroffen./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 09:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

