Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
27.72CHF
0.22CHF
0.80 %
28.06.2019
SWX
11.11.2025 19:26:03
Salzgitter Neutral
Salzgitter
27.15 CHF -2.00%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach der Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe einen robusteren Free Cashflow als erwartet erwirtschaftet, schrieb Andrew Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Prognosen übertroffen./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 09:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Neutral
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
22.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
29.42 €
|
Abst. Kursziel*:
-23.52%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
29.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23.05%
|
Analyst Name::
Andrew Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
