NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Salzgitter nach Zahlen und einer Ausblicksenkung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 18,40 Euro belassen. Die erste Gewinnwarnung im europäischen Stahlsektor dürfte die Konsensschätzung für das diesjährige operative Ergebnis (Ebitda) um mehr als 30 Prozent sinken lassen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die vorläufige Kennziffer für das vergangene Quartal sieht er sogar noch deutlicher unter den Erwartungen. Dass Salzgitter im zweiten Halbjahr keine nennenswerte Markterholung erwarte, könnte die Aktie am Freitag um rund 10 Prozent absacken lassen./rob/gl/he;