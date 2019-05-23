Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
28.50CHF
-1.50CHF
-5.00 %
23.05.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.09.2025 11:08:49
Salzgitter Buy
Salzgitter
21.23 CHF 3.72%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Entscheidung zur Verschiebung späterer Stufen des Salcos-Programms zur kohlendioxidarmen Stahlproduktion komme nicht überraschend, schrieb Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die positive Einschätzung der Aktie des Stahlproduzenten gelte weiterhin. Der Stahlpreis dürfte in den kommenden Monaten positive Impulse erhalten./mf/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:37 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.38 €
|
Abst. Kursziel*:
92.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
93.63%
|
Analyst Name::
Christian Obst
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Salzgitter
|
12:29
|Salzgitter Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Salzgitter (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Börsianer in Habachtstellung: So bewegt sich der SDAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
15.09.25