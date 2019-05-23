Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’100 0.4%  SPI 16’793 0.3%  Dow 46’142 0.3%  DAX 23’635 -0.2%  Euro 0.9354 0.1%  EStoxx50 5’458 0.0%  Gold 3’653 0.2%  Bitcoin 92’702 -0.1%  Dollar 0.7957 0.4%  Öl 67.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagmittag
BYD-Aktie: Umfassende Lokalisierungsstrategie - So reagiert Tesla-Konkurernt BYD auf EU-Zölle
BlackRock & Franklin Templeton: Krypto-ETF-Anträge weiter auf der Warteliste
Bayer-Aktie freundlich: Elinzanetant vor möglicher EU-Zulassung
UBS AG bescheinigt Buy für Continental-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

28.50
CHF
-1.50
CHF
-5.00 %
23.05.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.09.2025 11:08:49

Salzgitter Buy

Salzgitter
21.23 CHF 3.72%
Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Entscheidung zur Verschiebung späterer Stufen des Salcos-Programms zur kohlendioxidarmen Stahlproduktion komme nicht überraschend, schrieb Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die positive Einschätzung der Aktie des Stahlproduzenten gelte weiterhin. Der Stahlpreis dürfte in den kommenden Monaten positive Impulse erhalten./mf/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:37 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Salzgitter Buy
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.38 € 		Abst. Kursziel*:
92.47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
93.63%
Analyst Name::
Christian Obst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse