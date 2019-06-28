Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
27.72CHF
0.22CHF
0.80 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.11.2025 12:47:34
Salzgitter Hold
Salzgitter
27.10 CHF -2.19%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen des Stahlherstellers zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate hätten die Markterwartungen leicht überboten, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dies und ein starkes Working Capital Management helfen dem Experten zufolge, Liquidität zu sichern./la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Hold
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28.92 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
29.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.09%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Salzgitter
|
12:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Salzgitter Aktie News: Anleger schicken Salzgitter am Dienstagvormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
10.11.25