Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

27.72
CHF
0.22
CHF
0.80 %
28.06.2019
SWX
11.11.2025 12:47:34

Salzgitter Hold

Salzgitter
27.10 CHF -2.19%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen des Stahlherstellers zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate hätten die Markterwartungen leicht überboten, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dies und ein starkes Working Capital Management helfen dem Experten zufolge, Liquidität zu sichern./la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Hold
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
28.92 € 		Abst. Kursziel*:
-6.64%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
29.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.09%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse