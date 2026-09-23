Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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23.09.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter schiebt sich am Mittwochvormittag vor
Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 52,80 EUR.
Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 52,80 EUR. Die Salzgitter-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 53,00 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'689 Salzgitter-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 67,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 21,89 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2025 auf bis zu 23,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,246 EUR. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 2.24 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -3,96 Prozent verringert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Salzgitter möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salzgitter ein EPS in Höhe von 4,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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