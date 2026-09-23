Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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23.09.2026 10:02:24
MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salzgitter-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Salzgitter eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Salzgitter-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 29.11 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 343.584 Anteilen. Die gehaltenen Salzgitter-Anteile wären am 22.09.2026 17’986.60 EUR wert, da der Schlussstand 52.35 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 79.87 Prozent vermehrt.
Salzgitter wurde am Markt mit 2.78 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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