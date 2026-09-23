MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salzgitter-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Salzgitter-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 29.11 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 343.584 Anteilen. Die gehaltenen Salzgitter-Anteile wären am 22.09.2026 17’986.60 EUR wert, da der Schlussstand 52.35 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 79.87 Prozent vermehrt.

Salzgitter wurde am Markt mit 2.78 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch