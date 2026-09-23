Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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23.09.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt
Die Aktie von Salzgitter zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 52,60 EUR.
Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 52,60 EUR. Kurzfristig markierte die Salzgitter-Aktie bei 53,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 36'659 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 67,60 EUR markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,52 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,22 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,246 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,75 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -1,02 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,96 Prozent zurück. Hier wurden 2.24 Mrd. EUR gegenüber 2.34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,04 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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