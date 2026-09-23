Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 52,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Salzgitter-Aktie bei 53,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19'539 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 67,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Am 24.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,22 EUR ab. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 126,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,246 EUR belaufen. Am 11.08.2026 äusserte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,75 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,02 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 2.24 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -3,96 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salzgitter-Gewinn in Höhe von 4,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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