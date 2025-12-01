Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’881 0.2%  SPI 17’722 0.3%  Dow 47’883 0.9%  DAX 23’853 0.7%  Euro 0.9343 0.1%  EStoxx50 5’715 0.4%  Gold 4’197 -0.1%  Bitcoin 74’804 -0.1%  Dollar 0.8002 0.1%  Öl 62.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Alphabet A29798540Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Vulcan Energy-Aktie dennoch leichter: Kapitalerhöhung bringt Milliarden für Zero-Carbon-Lithium
Fresenius-Aktie gewinnt: Kooperation mit HP
Vom NVIDIA-Tippgeber zum KI-Scout: Marktexperte Wang erklärt seine aktuellen Top-Picks
So schätzen die Analysten die Zukunft der Richemont-Aktie ein
Was Analysten von der Intel-Aktie erwarten
Suche...

Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

197.23
CHF
8.20
CHF
4.34 %
09:00:06
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.12.2025 08:19:38

Salesforce Overweight

Salesforce
197.23 CHF 4.34%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 365 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Mark Murphy sah beim US-Softwarekonzern eine sehr seltene Umsatzenttäuschung. Überstrahlt werde sie allerdings von der Auftragslage und dem Lauf der KI-Plattform Agentforce, schrieb er am Donnerstag./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:52 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Salesforce

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Salesforce-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Salesforce-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Salesforce Overweight
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 365.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 238.72 		Abst. Kursziel*:
52.90%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 238.61 		Abst. Kursziel aktuell:
52.97%
Analyst Name::
Mark R Murphy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Salesforce

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten