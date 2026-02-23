Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dow Jones-Performance 23.02.2026 20:03:37

Verluste in New York: So performt der Dow Jones am Nachmittag

Der Dow Jones verbucht heute Verluste.

Um 20:01 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 1.49 Prozent leichter bei 48’885.90 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18.586 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0.611 Prozent schwächer bei 49’323.00 Punkten, nach 49’625.97 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48’764.48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 49’695.61 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 23.01.2026, mit 49’098.71 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46’245.41 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 43’428.02 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1.04 Prozent. Bei 50’512.79 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47’853.04 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Walmart (+ 2.97 Prozent auf 126.64 USD), Procter Gamble (+ 2.62 Prozent auf 164.99 USD), McDonalds (+ 1.77 Prozent auf 335.07 USD), Amgen (+ 1.73 Prozent auf 381.24 USD) und Apple (+ 1.64 Prozent auf 268.91 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil American Express (-8.00 Prozent auf 318.47 USD), Salesforce (-4.98 Prozent auf 175.94 USD), Visa (-4.49 Prozent auf 306.55 USD), JPMorgan Chase (-4.38 Prozent auf 297.18 USD) und IBM (-4.25 Prozent auf 246.24 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 23’957’463 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3.923 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.04 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

