Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

197.23
CHF
8.20
CHF
4.34 %
09:00:06
BRXC
Salesforce
197.23 CHF 4.34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 385 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die KI-Dynamik nehme zu, während sich die Basistrends verstärkten, schrieb Kash Rangan am Donnerstag. Die Aussichten für die Barmittelentwicklung sprächen im Idealfall bis 2030 für Kurse bei 700 bis 800 Dollar./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:53 / PST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

