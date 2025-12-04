Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
197.23CHF
8.20CHF
4.34 %
09:00:06
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.12.2025 12:35:56
Salesforce Buy
Salesforce
197.23 CHF 4.34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 385 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die KI-Dynamik nehme zu, während sich die Basistrends verstärkten, schrieb Kash Rangan am Donnerstag. Die Aussichten für die Barmittelentwicklung sprächen im Idealfall bis 2030 für Kurse bei 700 bis 800 Dollar./ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:53 / PST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Buy
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 385.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 238.72
|
Abst. Kursziel*:
61.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 238.61
|
Abst. Kursziel aktuell:
61.35%
|
Analyst Name::
Kash Rangan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Salesforce
|
03.12.25
|Salesforce Aktie News: Salesforce gewinnt am Abend an Fahrt (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Ausblick: Salesforce zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.12.25
|Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag kaum verändert (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: So performt der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht mittags Gewinne (finanzen.ch)
|
01.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
01.12.25
|Minuszeichen in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.ch)