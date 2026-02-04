Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
Salesforce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Mit dem angekündigten Weggang von Konzernchef Ryan Aytay verlasse binnen zwei Monaten der zweite hochrangige Manager den Softwarekonzern, schrieb Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies schnüre Sorgen über die Gesundheit der Unternehmensgeschäfte. Mehr Details erwartet Thill von der am 13. Februar anstehenden Quartalszahlenvorstellung./gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Salesforce
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
$ 375.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 196.38
Abst. Kursziel*:
90.96%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 196.01
Abst. Kursziel aktuell:
91.32%
Analyst Name::
Brent Thill
KGV*:
-
Nachrichten zu Salesforce
03.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Salesforce Aktie News: Salesforce bricht am Dienstagabend ein (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag im Ausverkauf (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert zum Handelsende (finanzen.ch)