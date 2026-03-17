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Dow Jones-Marktbericht 17.03.2026 18:00:56

NYSE-Handel: Dow Jones mittags mit Gewinnen

NYSE-Handel: Dow Jones mittags mit Gewinnen

Für den Dow Jones geht es am Dienstagmittag aufwärts.

Boeing
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Um 17:58 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0.25 Prozent aufwärts auf 47’065.28 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 18.304 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.509 Prozent auf 46’707.40 Punkte an der Kurstafel, nach 46’946.41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 47’428.12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 46’995.38 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 17.02.2026, bei 49’533.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 47’885.97 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, lag der Dow Jones noch bei 41’841.63 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 2.72 Prozent zu Buche. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 50’512.79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 46’494.63 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Walt Disney (+ 1.96 Prozent auf 100.59 USD), IBM (+ 1.57 Prozent auf 253.16 USD), Chevron (+ 1.49 Prozent auf 199.77 USD), Goldman Sachs (+ 1.34 Prozent auf 805.42 USD) und Cisco (+ 0.94 Prozent auf 79.64 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Honeywell (-1.74 Prozent auf 230.42 USD), Amgen (-1.44 Prozent auf 360.99 USD), Boeing (-1.34 Prozent auf 210.61 USD), Johnson Johnson (-1.05 Prozent auf 240.63 USD) und Salesforce (-1.01 Prozent auf 196.34 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 16’696’612 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.874 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.52 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Die Tops und Flops im Dow Jones
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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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