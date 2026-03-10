Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
314.81CHF
-3.57CHF
-1.12 %
10.03.2026
11.03.2026 07:27:09
Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Mit dem KI-zentrierten Lizenzplan M365 E7 beschleunige der Software-Entwickler KI auf der Anwendungsebene. Das schrieb Rishi Jaluria in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Microsoft Corp.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 640.00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 405.76
Abst. Kursziel*:
57.73%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 405.71
Abst. Kursziel aktuell:
57.75%
Analyst Name::
Rishi Jaluria
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|10.03.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
