Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

314.81
CHF
-3.57
CHF
-1.12 %
10.03.2026
BRXC
11.03.2026 07:27:09

Microsoft Outperform

Microsoft
314.81 CHF -1.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Mit dem KI-zentrierten Lizenzplan M365 E7 beschleunige der Software-Entwickler KI auf der Anwendungsebene. Das schrieb Rishi Jaluria in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 640.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 405.76 		Abst. Kursziel*:
57.73%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 405.71 		Abst. Kursziel aktuell:
57.75%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

