Optimismus in New York: Dow Jones zum Start stärker

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0.52 Prozent stärker bei 47’987.15 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18.344 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.774 Prozent auf 47’371.28 Punkte an der Kurstafel, nach 47’740.80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 47’994.65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 47’444.23 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, stand der Dow Jones bei 50’188.14 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 10.12.2025, einen Stand von 48’057.75 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 10.03.2025, den Wert von 41’911.71 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0.817 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50’512.79 Punkten. Bei 46’615.52 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 3.41 Prozent auf 78.81 USD), 3M (+ 2.38 Prozent auf 155.24 USD), Caterpillar (+ 2.12 Prozent auf 719.76 USD), Honeywell (+ 2.10 Prozent auf 242.59 USD) und Home Depot (+ 1.90 Prozent auf 305.75 EUR). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-2.58 Prozent auf 193.66 USD), IBM (-1.13 Prozent auf 250.48 USD), UnitedHealth (-1.00 Prozent auf 282.31 USD), Microsoft (-0.94 Prozent auf 405.57 USD) und McDonalds (-0.80 Prozent auf 328.14 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 8’770’071 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3.806 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie weist mit 10.28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

