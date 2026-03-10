Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

80.00
CHF
1.00
CHF
1.27 %
10.03.2026
SWX
11.03.2026 07:33:02

Volkswagen (VW) vz Overweight

Volkswagen
81.44 CHF 0.48%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Volkswagen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Die endgültigen Jahreszahlen des Autobauers seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Henning Cosman am Dienstagabend in seinem Rückblick. Er sieht die Wolfsburger auf einem guten Weg zu ihren Einspar- und Investitionszielen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
90.42 € 		Abst. Kursziel*:
38.24%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
90.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.73%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
06:54 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
10.03.26 Volkswagen Neutral UBS AG
10.03.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
10.03.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
10.03.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
