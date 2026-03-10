Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
11.03.2026 07:33:02
Volkswagen (VW) vz Overweight
Volkswagen
81.44 CHF 0.48%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Volkswagen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Die endgültigen Jahreszahlen des Autobauers seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Henning Cosman am Dienstagabend in seinem Rückblick. Er sieht die Wolfsburger auf einem guten Weg zu ihren Einspar- und Investitionszielen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
90.42 €
Abst. Kursziel*:
38.24%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
90.76 €
Abst. Kursziel aktuell:
37.73%
Analyst Name::
Henning Cosman
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
10.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
10.03.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
10.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
10.03.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
10.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX nachmittags im Plus (finanzen.ch)
10.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
10.03.26
|VW: Massenmarken aus Wolfsburg hängen Audi und Porsche ab - Aschenputtel VW hat es satt (Spiegel Online)
10.03.26
|MÄRKTE EUROPA/DAX kommt von Tageshochs zurück - VW und Hugo Boss gesucht (Dow Jones)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|80.00
|1.27%
|07:33
Barclays Capital
Volkswagen Overweight
|07:31
Barclays Capital
Oracle Overweight
|07:27
RBC Capital Markets
Microsoft Outperform
|07:26
Barclays Capital
Siemens Healthineers Overweight
|07:18
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
STRATEC Buy
|07:13
Barclays Capital
Nike Overweight
|06:54
Bernstein Research
Volkswagen Market-Perform