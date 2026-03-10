Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 47’706.51 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18.344 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.774 Prozent auf 47’371.28 Punkte an der Kurstafel, nach 47’740.80 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47’444.23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 48’220.54 Punkten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 50’188.14 Punkte. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, bei 48’057.75 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 10.03.2025, einen Stand von 41’911.71 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.40 Prozent zurück. Bei 50’512.79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 46’615.52 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Home Depot (+ 2.83 Prozent auf 308.55 EUR), 3M (+ 2.39 Prozent auf 155.25 USD), Cisco (+ 1.96 Prozent auf 77.70 USD), Caterpillar (+ 1.68 Prozent auf 716.68 USD) und Honeywell (+ 1.27 Prozent auf 240.61 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Boeing (-3.22 Prozent auf 217.76 USD), Salesforce (-1.95 Prozent auf 194.91 USD), Chevron (-1.66 Prozent auf 186.29 USD), IBM (-1.24 Prozent auf 250.20 USD) und UnitedHealth (-0.99 Prozent auf 282.34 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 45’068’693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.806 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

