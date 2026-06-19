Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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Saint-Gobain Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Overweight" belassen. Saint-Gobain habe die Erwartung positiver Wachstumstrends auf bereinigter Basis im zweiten Quartal bestätigt, und dies stimme zuversichtlich, schrieb Elodie Rall am Freitag anlässlich einer Fachkonferenz mit Baustoffunternehmen. Zudem dürften die operativen Gewinnmargen (Ebitda-Margen) in den USA im ersten Halbjahr denen im zweiten Halbjahr 2025 ähnlich sein./ajx/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
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Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
80.00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
79.56 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Elodie Rall
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KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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