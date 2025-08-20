Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
91.40CHF
0.34CHF
0.37 %
20.08.2025
SWX
04.09.2025 21:09:43
Saint-Gobain Overweight
Saint-Gobain
78.83 CHF -8.56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Treffen mit der Finanzchefin Maud Thuaudet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Mit Blick auf das zweite Halbjahr rechne der Baustoffhersteller mit einem moderaten Wachstum, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:46 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
91.30 €
|
Abst. Kursziel*:
25.96%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
91.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.96%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse