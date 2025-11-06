Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
75.28CHF
0.84CHF
1.13 %
09:00:54
SWX
07.11.2025 10:00:50
Saint-Gobain Market-Perform
Saint-Gobain
74.36 CHF -1.40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Market-Perform" belassen. Stimmungsdaten aus der Wirtschaft implizierten einen schwächeren Ausblick für die europäische Baubranche, schrieb Alasdair Leslie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings sendeten Baubeginne und -genehmigungen positive Signale./mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Market-Perform
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
79.94 €
|
Abst. Kursziel*:
25.09%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
80.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
