Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’259 -0.3%  SPI 16’936 -0.3%  Dow 46’912 -0.8%  DAX 23’606 -0.5%  Euro 0.9324 0.1%  EStoxx50 5’584 -0.5%  Gold 4’004 0.7%  Bitcoin 81’365 -0.4%  Dollar 0.8074 0.0%  Öl 64.1 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343Swiss Re12688156
Top News
Daimler Truck-Aktie: Jüngste Einstufung durch RBC Capital Markets
Tesla-Aktie: Was zu den nächsten Produktankündigungen bekannt ist
Rüstungsaktien uneins: HENSOLDT erzielt nur etwas bessere Rendite - Rheinmetall baut Weltraumsateliten
KRONES-Aktie dennoch deutlich höher: Solides Quartal - operative Marge bleibt unter Prognosen
Daimler Truck-Aktie schwächelt: Deutliche Einbussen bei Umsatz und Gewinn
Suche...

Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

75.28
CHF
0.84
CHF
1.13 %
09:00:54
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.11.2025 10:00:50

Saint-Gobain Market-Perform

Saint-Gobain
74.36 CHF -1.40%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Market-Perform" belassen. Stimmungsdaten aus der Wirtschaft implizierten einen schwächeren Ausblick für die europäische Baubranche, schrieb Alasdair Leslie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings sendeten Baubeginne und -genehmigungen positive Signale./mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Market-Perform
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
79.94 € 		Abst. Kursziel*:
25.09%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
80.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse