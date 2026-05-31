Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’306 0.0%  SPI 18’853 0.1%  Dow 51’294 0.4%  DAX 25’124 0.5%  Euro 0.9155 0.0%  EStoxx50 6’108 1.2%  Gold 4’488 0.4%  Bitcoin 53’008 -5.5%  Dollar 0.7878 0.2%  Öl 96.0 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Swiss Re12688156NVIDIA994529Partners Group2460882Logitech2575132Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Avolta platziert Anleihe über 400 Millionen Euro
Victoria's Secret-Aktie mit klettert kräftig nach oben: Quartalszahlen sorgen für Applaus
Anleger flüchten panisch: Fulcrum Therapeutics-Aktie bricht nach bitterem Rückschlag deutlich ein
GoPro-Aktie in Grün: Unternehmen sieht Fortbestand durch stark gestiegenen Preise für Speicherchips gefährdet
Tesla-Aktie fester: Konzern liefert deutlich mehr Fahrzeuge aus chinesischer Produktion aus
Suche...
eToro entdecken

Danone Aktie 487663 / FR0000120644

56.94
CHF
2.32
CHF
4.25 %
17:30:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.06.2026 18:50:52

Danone Overweight

Danone
58.35 CHF 4.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schlüsse aus einer Präsentation im Rahmen einer Konferenz. Eine größere US-Übernahme im Bereich der Babynahrung sei bei dem Lebensmittelkonzern vom Tisch./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 15:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 15:55 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
63.80 € 		Abst. Kursziel*:
41.07%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
63.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.20%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten