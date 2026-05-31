NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schlüsse aus einer Präsentation im Rahmen einer Konferenz. Eine größere US-Übernahme im Bereich der Babynahrung sei bei dem Lebensmittelkonzern vom Tisch./rob/tih/jha/;