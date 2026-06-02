Tesla-Aktie fester: Konzern liefert deutlich mehr Fahrzeuge aus chinesischer Produktion aus

Gegenüber dem Vorjahresmonat zogen die Verkäufe der Fabrik in Shanghai um gut 39 Prozent auf 85.982 Autos an, wie aus vorläufigen Daten des chinesischen Branchenverbandes PCA (China Passenger Car Association) vom Dienstag hervorging.

Auch im April hatten die Auslieferungen mit mehr als einem Drittel Plus stark angezogen. Tesla war vor einem Jahr deutlich abgerutscht. Das Unternehmen hatte dafür vor allem einen Modellwechsel beim stückzahlstarken Model Y verantwortlich gemacht.

Die Fabrik in Shanghai produziert sowohl Autos vom Typ Model 3 als auch das Model Y. In den Zahlen sind auch Exporte enthalten. Tesla beliefert mit der Produktion aus China unter anderem auch den europäischen Markt.

Die Tesla-Aktie gewann im US-Handel an der NASDAQ 1,89 Prozent auf 423,74 US-Dollar.

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SHANGHAI (awp international)