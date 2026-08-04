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Zahlen präsentiert 04.08.2026 10:24:00

Continental steigert Profitabilität im zweiten Quartal - Aktie fällt auf rotes Terrain

Continental steigert Profitabilität im zweiten Quartal - Aktie fällt auf rotes Terrain

Continental hat im zweiten Quartal die Profitabilität deutlich gesteigert und beim bereinigten EBIT die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz ging zurück.

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Continental hat im zweiten Quartal 2026 dank einer starken operativen Leistung im Reifengeschäft die Profitabilität überraschend deutlich gesteigert. Der Reifenhersteller und Automobilzulieferer profitierte dabei von einer robusten Nachfrage nach Premium-Reifen und einer anhaltenden Kostendisziplin.

Continental steigert Profitabilität deutlich

Im abgelaufenen Vierteljahr sank der Konzernumsatz laut Mitteilung nominal um 9,1 Prozent auf 4,41 Milliarden Euro. Grund ist der Anfang Februar 2026 erfolgte Verkauf des Geschäftsfelds Original Equipment Solutions. Analysten haben in etwa mit diesem Umsatz gerechnet.

Bereinigtes EBIT übertrifft Erwartungen

Das bereinigte EBIT kletterte dagegen deutlich um 35,1 Prozent auf 570 Millionen Euro und übertraf die Erwartungen von 539 Millionen Euro deutlich. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich den weiteren Angaben zufolge auf 12,9 Prozent von 9,6 Prozent im Vorjahr - Analysten haben Conti nur 12,2 Prozent zugetraut.

Continental bestätigt Prognose für 2026

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Konzern infolge der Unterzeichnung des Verkaufsvertrags für Contitech mit einem Umsatz von 13,2 bis 14,2 Milliarden Euro. Die bereinigte Umsatzrendite für die fortgeführten Aktivitäten wird in einer Spanne von 12,0 bis 13,5 Prozent erwartet. Die Prognosen für Umsatz und bereinigte EBIT-Marge von Tires und Contitech bekräftigte der Konzern.

So reagiert die Continental-Aktie

Im XETRA-Handel gewann die Continental-Aktie zunächst leicvht an Wert, verliert im Verlauf aber 1,19 Prozent auf 71,50 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Continental-Aktie tiefer: ContiTech geht für 4 Milliarden Euro an Investor

Bildquelle: Continental
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