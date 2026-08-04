SpaceX-Aktie vor erstem Quartalsbericht: Anleger interessieren sich mehr für kuriose Themen als für harte Zahlen

Vor der ersten Telefonkonferenz sammelt SpaceX Anlegerfragen per Abstimmung

Kuriose Themen wie eine pinke Rakete überholen ernste Finanzfragen

Tesla-Fusionsgerücht taucht im Forum kaum auf

Vor der heutigen ersten Telefonkonferenz der SpaceX-Aktie als börsennotiertes Unternehmen zeigt sich, wonach Kleinanleger tatsächlich fragen: Es geht seltener um Kennzahlen als um die Farbe der nächsten Rakete. Das Raumfahrt- und Satellitenunternehmen hat nach dem Vorbild von Elon Musks anderem Konzern Tesla ein Online-Forum eingerichtet, in dem Aktionäre Fragen einreichen und über deren Beantwortung im Call abstimmen. Ganz oben auf der Liste stehen Wünsche nach mehr Filmmaterial vom Landesystem für die Mondmission Artemis und die Frage, ob die Rakete pink lackiert werden könnte.

Maskottchen und Merchandise vor Milliardenzahlen

Auch das kürzlich vorgestellte Maskottchen Asteroid, ein Shiba Inu mit eigenem, 35 US-Dollar teurem Plüschtier, beschäftigt die Community mehr als die Bilanz. Nutzer fragen, ob das Tier eine grössere Rolle in der Bildungsarbeit und bei Spenden für Kinderhilfsprojekte übernehmen soll, andere schlagen vor, einzelne Hitzeschild-Kacheln der Rakete als Sponsoring-Fläche mit Fan-Namen zu verkaufen. Fragen zum Geschäftsausblick kommen dagegen kaum durch die Abstimmung: Die Frage, wann das KI-Geschäft profitabel werden könnte, lag laut Reuters-Berichterstattung vom Wochenende erst auf Platz 183 des Rankings.

SpaceX-Aktie: Rekordbörsengang mit tiefem Kursrückgang als Hintergrund

Der ungewöhnliche Fragenkatalog fällt in eine Phase, in der SpaceX rund 30 Prozent seiner Anteile beim Börsengang gezielt an Privatanleger vergeben hat, eine der grössten Kleinanleger-Zuteilungen bei einem grossen US-Listing. Die Aktie war am 12. Juni zu 135 US-Dollar an die NASDAQ gegangen und hatte binnen weniger Handelstage ein Zwischenhoch von 225,64 US-Dollar am 16. Juni erreicht. Seither hat das Papier rund die Hälfte seines Wertes seit diesem Zwischenhoch wieder abgegeben.

Tesla-Fusionsgerücht bleibt Randnotiz

Bei der Aktionärsrunde von Tesla in der vergangenen Woche hatten Anleger Musk wiederholt zu einer möglichen Fusion mit SpaceX befragt, mehrere Fragen dazu erhielten über 100 Stimmen. Im SpaceX-Forum taucht das Thema dagegen kaum auf: Es erschien nur einmal, mit einer einzigen Stimme, am Freitagmorgen, kurz nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, Tesla-Manager seien aufgefordert worden, eine Abspaltung des China-Geschäfts vorzubereiten. Musk wies den Bericht zurück.

Wie viel Substanz die Debatte an Zahlen bekommt, zeigt sich noch heute Abend: SpaceX veröffentlicht nach US-Börsenschluss seinen ersten Quartalsbericht als Aktiengesellschaft, mit ersten belastbaren Segmentzahlen zu Starlink, Raumfahrt und dem KI-Geschäft.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

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