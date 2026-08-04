AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AB Inbev nach Zahlen zum zweiten Quartal von 82 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bierbrauer habe insgesamt stark abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Region Mittelamerika habe mit hohem organischen und Volumen-Wachstum brilliert, während China der einzige echte Schwachpunkt im regionalen Portfolio sei. Die bestätigte Gewinnprognose wirke inzwischen konservativ./rob/la/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
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Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
73.62 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
73.46 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Axel Herlinghaus
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KGV*:
-