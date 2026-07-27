Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’496 0.5%  SPI 20’296 0.6%  Dow 52’210 0.5%  DAX 25’499 0.6%  Euro 0.9318 0.0%  EStoxx50 6’297 0.2%  Gold 4’020 -1.4%  Bitcoin 51’931 -0.5%  Dollar 0.8204 0.2%  Öl 86.4 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Philips-Aktie fällt zweistellig: Rückzahlung von US-Zöllen - Margenprognose erhöht
Buffett-Indikator auf Allzeithoch: Wie stark sind US-Aktien aktuell überbewertet?
JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Markt-Absage: Warum er aktuell von Aktien und Anleihen abrät
Kursrutsch bei SpaceX: Aktie halbiert sich nach Rekordhoch
Suche...

SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

316.10
CHF
11.40
CHF
3.74 %
12:16:01
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.07.2026 11:19:07

SAFRAN Outperform

SAFRAN
318.08 CHF 2.03%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran nach Halbjahreszahlen und einer Prognoseerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 370 Euro belassen. Ken Herbert hob am Dienstag die positive Überraschung beim operativen Ergebnis des Triebwerksbauers und Luftfahrt-Zulieferers hervor. Auch insgesamt hätten die Franzosen stark abgeschnitten. Das zivile Ersatzteil- und Kundendienstgeschäft biete weiterhin Aufwärtspotenzial./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:01 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
370.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
342.30 € 		Abst. Kursziel*:
8.09%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
341.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.28%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SAFRAN S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:19 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
10:22 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
10.07.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen