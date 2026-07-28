Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

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Der Aufstieg in den SMI war für Galderma der vorläufige Höhepunkt einer beeindruckenden Börsengeschichte. Doch kaum im Schweizer Leitindex angekommen, ging der Aktie die Luft aus. Vom Rekordhoch bei 188,25 Franken fiel der Titel bis in den Bereich von 166 Franken zurück. Was zunächst nach einem klassischen "Sell on good news" aussah, könnte sich im Rückblick jedoch als gesunde Konsolidierung erweisen. Denn die Aktie hat inzwischen einen Boden ausgebildet und die jüngsten Geschäftszahlen liefern die fundamentalen Argumente für einen neuen Anlauf auf das Jahreshoch.

Starker Zwischenbericht

Galderma hat im zweiten Quartal erneut gezeigt, warum der Dermatologie-Spezialist zu den wachstumsstärksten Unternehmen am Schweizer Aktienmarkt zählt. Der Umsatz kletterte auf 1,66 Milliarden US-Dollar, das entsprach einem Plus von 25,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise 23,8 Prozent zu konstanten Wechselkursen. Zugleich übertraf das Unternehmen die bereits ambitionierten Konsensschätzungen um 3,9 Prozent. Entscheidend ist dabei die Breite des Wachstums: Alle drei Geschäftsbereiche legten zu und übertrafen die Markterwartungen.

Zum Zugpferd entwickelt sich immer stärker die therapeutische Dermatologie. Der Bereich steigerte seinen Umsatz um mehr als zwei Drittel auf 464 Millionen US-Dollar. Haupttreiber war Nemluvio, das im Quartal 248 Millionen US-Dollar einspielte, nach 93 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Allein im ersten Halbjahr summierten sich die Erlöse auf 433 Millionen US-Dollar. Damit hat das Medikament bereits ein Quartal früher als erwartet ein annualisiertes Umsatztempo von annähernd einer Milliarde US-Dollar erreicht. Analysten halten inzwischen mehr als eine Milliarde US-Dollar Nemluvio-Umsatz im Gesamtjahr 2026 für sehr wahrscheinlich.

Auch ausserhalb des neuen Hoffnungsträgers stimmt die Entwicklung. Die injizierbare Ästhetik erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 790 Millionen US-Dollar, 13,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Neuromodulatoren legten um 16,7 Prozent auf 462 Millionen US-Dollar zu, während Filler und Biostimulatoren um 10,1 Prozent auf 328 Millionen US-Dollar wuchsen. Besonders positiv: Galderma gewann trotz anspruchsvollerer Vergleichswerte weitere Marktanteile. Das zeigt, dass die etablierten Marken Dysport, Restylane und Sculptra weiterhin eine starke Position besitzen. Ebenfalls auf Wachstumskurs blieb die dermatologische Hautpflege. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 15,8 Prozent auf 407 Millionen US-Dollar. Rückenwind kam vor allem von Cetaphil und Alastin.

Höhere Ziele

Damit profitiert Galderma nicht nur von verschreibungspflichtigen Therapien, sondern auch vom strukturellen Trend zu medizinisch fundierter Hautpflege und ästhetischen Behandlungen. Eben diese Mischung aus Pharma-Innovation, Konsumgütergeschäft und Selbstzahlerprodukten macht das Geschäftsmodell vergleichsweise robust. Folgerichtig erhöhte Galderma die Umsatzprognose für 2026. Statt eines währungsbereinigten Wachstums von 17 bis 20 Prozent stellt das Management nun 19 bis 21 Prozent in Aussicht. Nach einem Plus von knapp einem Viertel im ersten Semester wirkt selbst die neue Prognose eher vorsichtig. Eine weitere Anhebung im Zuge der Zahlen zum dritten Quartal ist also durchaus möglich.

Noch stärker als der Umsatz entwickelte sich die Profitabilität. Im ersten Halbjahr sprang das operative Ergebnis (Ebitda) um 44,5 Prozent auf 802 Millionen US-Dollar empor. Die Marge verbesserte sich damit von 22,7 auf 25,6 Prozent und lag satte 60 Basispunkte über den Konsenserwartungen. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen sogar zwei Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Margenziel von rund 26 Prozent für dieses Jahr bestätigte die Geschäftsleitung.

Ganz ohne Risiken ist die Geschichte allerdings nicht. Unklar bleibt, wann Galderma den Zulassungsantrag für Relfydess in den USA erneut einreichen kann. Positiv ist jedoch, dass das Geschäft mit Neuromodulatoren auch ohne den US-Start von Relfydess zweistellig wächst. Zudem ist die Bewertung zwar ambitioniert, doch sie spiegelt ein Unternehmen wider, das schneller wächst als der Markt, seine Margen ausweitet und mit Nemluvio einen potenziellen Blockbuster im Portfolio hat. Nach der Konsolidierung bis 166 CHF dürfte ein Teil der hohen Erwartungen aus dem Kurs entwichen sein. Gelingt der nachhaltige Ausbruch aus der Bodenbildung, dürfte zunächst das Rekordhoch bei 188,25 CHF wieder in den Fokus rücken.

Den Turbo zünden

Damit ist die Galderma-Aktie trotz der hohen Bewertung ein interessanter Titel für wachstumsorientierte Anleger. Risikobereite Investoren können mit Long-Derivaten auf eine Fortsetzung der Erholung und einen erneuten Angriff auf das Jahreshoch setzen. Wer auf eine Rückkehr der Galderma-Aktie an die Jahresspitze spekulieren möchte, kann dazu den Mini Future von Leonteq in Erwägung ziehen. Dieser verstärkt Kursbewegungen um den Faktor 5,2, bis zur Stop-Loss-Schwelle besteht ein Puffer von etwas mehr als 16 Prozent. Der möglichen Zusatzrendite im Vergleich zum Direktinvestment steht allerdings ein deutlich erhöhtes Risiko gegenüber: Bereits kleinere Kursrückgänge können kräftige Verluste verursachen, im Extremfall ist das eingesetzte Kapital vollständig verloren.

Trading Idee Galderma Basiswert Galderma Produktgattung Mini Future Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1546032959 / 154603295 Laufzeit Open End Stand 28.07.26 08:15 Uhr Kurs Hebelprodukt 0.672 Franken Basispreis variabel 141.2061 Franken Knock-out-Schwelle 145.0893 Franken Hebel 5.24 Abstand zum Knock-out 16.48% Stop-Loss 0.30 Franken Ziel 1.00 Franken (48%)

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