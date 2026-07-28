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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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Experten gespalten 28.07.2026 13:50:59

Kluft bei den Kurszielen: Warum sich die Meinungen zur Siemens Energy-Aktie extrem spalten

Kluft bei den Kurszielen: Warum sich die Meinungen zur Siemens Energy-Aktie extrem spalten

Die Siemens-Energy-Aktie hat zuletzt deutlich nachgegeben. Während einige Analysten weiteres Potenzial sehen, warnen andere bereits vor einem erreichten Zyklushoch.

Siemens Energy
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  • Siemens Energy bleibt volatil
  • Experten gespalten
  • Analysten-Kursziele reichen aktuell von 130 bis 235 Euro

Rund 20 Prozent Kursplus seit Jahresstart hat die Siemens Energy-Aktie vorzuweisen. Doch in den letzten Wochen hat der Titel kräftig korrigiert: Rund 13 Prozent abwärts ging es auf Monatssicht, dabei hatten Anleger teils starke Schwankungen auszusitzen. Die Richtung für die kommenden Wochen ist unklar: Geht die Korrektur mit Blick auf die hohe Bewertung der Aktie weiter oder endet die Konsolidierung und die Aktie kehrt auf den Wachstumspfad zurück? Auch Experten bieten Anlegern dabei keinen klaren Anhaltspunkt - die Analystengemeinde ist für die Siemens-Energy-Aktie derzeit so uneinig wie selten zuvor.

Warum Analysten so uneins sind wie selten

Zwischen den Kurszielen der grossen Häuser liegen inzwischen mehr als 100 Euro Differenz. JPMorgan sieht das grösste Potenzial mit einem Kursziel von 235 Euro, gefolgt von Jefferies mit 215 Euro und RBC mit 210 Euro. Auch UBS-Analyst Christopher Leonard hob sein Kursziel zuletzt von 175 auf 210 Euro an und bestätigte seine Kaufempfehlung. Deutlich vorsichtiger bleibt Barclays: Analyst Vlad Sergievskii stufte die Aktie von "Equal Weight" auf "Underweight" herab und sieht trotz einer leichten Anhebung des Kursziels auf 130 Euro das Risiko eines bereits erreichten Zyklushochs.

Im Kern geht es um eine Frage: Ist der Auftragsboom bei Gasturbinen und Netztechnik ein struktureller Wandel, getragen vom steigenden Strombedarf der künstlichen Intelligenz, oder nur ein zyklisches Hoch, das sich nicht wiederholen lässt? Die Optimisten verweisen auf die Elektrifizierung der Wirtschaft und den wachsenden Strombedarf von Rechenzentren als langfristige Nachfragetreiber, die den Auftragsbestand über Jahre stützen sollten. Wie widersprüchlich sich beide Lesarten gegenüberstehen können, zeigte sich Anfang Juli: Am selben Tag, an dem Siemens Energy einen Grossauftrag aus dem Oman über rund 2,6 Gigawatt Kraftwerksleistung für die Projekte Misfah und Duqm bekanntgab, stufte ausgerechnet Barclays die Aktie herab und begründete dies mit der Sorge, der Zyklus könnte bereits seinen Höhepunkt erreicht haben.

Was der Marktkonsens sagt

Im Durchschnitt liegt das Kursziel für Siemens Energy bei 193,80 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von rund 35 Prozent zum aktuellen Kurs entspräche. Die deutliche Mehrheit der Häuser empfiehlt den Kauf der Aktie. Ob der bullishe Konsens oder Barclays' Sorge vor einem Zyklushoch näher an der Realität liegt, dürfte sich am 5. August 2026 zeigen, wenn Siemens Energy seine Zahlen zum dritten Quartal vorlegt und damit erstmals seit der jüngsten Korrektur zeigen muss, ob der Auftragsboom operativ Substanz hat.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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