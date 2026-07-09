SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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09.07.2026 11:17:33
SAFRAN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran von 360 auf 370 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess aktualisierte am Donnerstag seine Prognosen vor der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Bei Safran dürfte die Dynamik im Servicegeschäft seiner Meinung nach hoch geblieben sein./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 09:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
370.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
335.30 €
|
Abst. Kursziel*:
10.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
335.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.35%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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