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SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

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28.07.2026 12:26:31

SAFRAN Buy

SAFRAN
318.31 CHF 2.11%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Der französische Triebswerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe stark abgeschnitten, schrieb George McWhirter am Dienstag. Die Anhebung der Jahresziele sei bereits vom Markt antizipiert worden./rob/la/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
355.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
340.20 € 		Abst. Kursziel*:
4.35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
340.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.23%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
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12:26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:19 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
10:22 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
10.07.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
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