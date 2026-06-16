BAE Systems Aktie 1082452 / US05523R1077
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16.06.2026 14:35:40
SAFRAN-Aktie steigt: Verhandlungen über neues Präzisions-Artilleriesystem mit MBDA laufen
SAFRAN und MBDA sind in die finale Verhandlungsphase mit der französischen Beschaffungsbehörde für Verteidigung über den Einsatz eines neuen Artilleriesystems eingetreten.
Die safran-Aktie gewinnt an der EURONEXT Paris zeitweise 2,66 Prozent auf 324,80 Euro.
Von Mauro Orru
DOW JONES
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