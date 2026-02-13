Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

303.00
CHF
22.93
CHF
8.19 %
13.02.2026
BRXC
16.02.2026 06:19:15

SAFRAN Outperform

SAFRAN
303.00 CHF 8.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Safran von 340 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch die ambitionierteren Ziele für 2028 erschienen noch konservativ, schrieb Ken Herbert am Freitagabend nach dem Geschäftsbericht der Franzosen. Hauptgrund für ein Investment in die Aktien des Rüstungskonzerns und Triebwerkbauers bleibe das Servicegeschäft./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 19:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 19:16 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
400.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
333.50 € 		Abst. Kursziel*:
19.94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
331.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.52%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse