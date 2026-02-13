NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Safran von 340 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch die ambitionierteren Ziele für 2028 erschienen noch konservativ, schrieb Ken Herbert am Freitagabend nach dem Geschäftsbericht der Franzosen. Hauptgrund für ein Investment in die Aktien des Rüstungskonzerns und Triebwerkbauers bleibe das Servicegeschäft./rob/ag/tih;