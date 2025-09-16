Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’551 -0.1%  SPI 17’326 0.0%  Dow 46’735 0.3%  DAX 24’172 -0.2%  Euro 0.9243 0.0%  EStoxx50 5’665 -0.1%  Gold 4’056 -1.7%  Bitcoin 88’332 0.9%  Dollar 0.7956 0.0%  Öl 66.2 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Beyond Meat-Aktie im Chaos - Analysten warnen
Rohstoffpreise am Freitagvormittag
Dow-Aktie steigt zweistellig: Quartalsergebnis übertrifft trotz Umsatzrückgang Erwartungen
DHL-Aktie tiefer: US-Zölle dämpfen Erholung des Paketgeschäfts bei DHL
MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
200.- Saxo-Deal

SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

268.91
CHF
0.71
CHF
0.26 %
16.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.10.2025 07:54:23

SAFRAN Outperform

SAFRAN
268.91 CHF 0.26%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Safran nach Quartalsumsätzen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 370 Euro belassen. Die Franzosen hätten dank des wichtigen Triebwerksgeschäfts erneut positiv überrascht und zudem den Jahresausblick angehoben, schrieb Adrien Rabier am Freitag in einer ersten Reaktion. Die positive Kursreaktion sollte sich aber in Grenzen halten, nachdem die Aktien schon gut gelaufen und die Erwartungen nach den starken Zahlen von Konkurrent GE Aerospace vorab gestiegen seien./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:40 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
370.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
307.10 € 		Abst. Kursziel*:
20.48%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
302.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.44%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?