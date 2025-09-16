SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Safran nach Quartalsumsätzen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 370 Euro belassen. Die Franzosen hätten dank des wichtigen Triebwerksgeschäfts erneut positiv überrascht und zudem den Jahresausblick angehoben, schrieb Adrien Rabier am Freitag in einer ersten Reaktion. Die positive Kursreaktion sollte sich aber in Grenzen halten, nachdem die Aktien schon gut gelaufen und die Erwartungen nach den starken Zahlen von Konkurrent GE Aerospace vorab gestiegen seien./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
370.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
307.10 €
|
Abst. Kursziel*:
20.48%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
302.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.44%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
|
08:33
|Safran erhöht Ausblick trotz negativer Zolleffekte (Dow Jones)
|
20.10.25
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.10.25
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
06.10.25
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.09.25