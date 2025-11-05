Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’333 0.2%  SPI 17’052 0.1%  Dow 47’085 -0.5%  DAX 23’837 -0.5%  Euro 0.9306 0.0%  EStoxx50 5’631 -0.5%  Gold 3’964 0.8%  Bitcoin 82’623 0.3%  Dollar 0.8099 0.0%  Öl 64.5 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292
Top News
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein
Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Wie Experten die Nike-Aktie im Oktober einstuften
So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein
Suche...
200.- Saxo-Deal

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analysen des Monats 05.11.2025 12:50:00

So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein

So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Nestlé-Aktie veröffentlicht.

Nestlé
78.91 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

Im Oktober 2025 haben 14 Analysten eine Einschätzung der Nestlé-Aktie vorgenommen.

14 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nestlé mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 82,21 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Nestlé auf 76,88 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research79,00 CHF2,7624.10.2025
DZ BANK--22.10.2025
UBS AG80,00 CHF4,0622.10.2025
Deutsche Bank AG86,00 CHF11,8622.10.2025
Barclays Capital90,00 CHF17,0720.10.2025
Deutsche Bank AG86,00 CHF11,8617.10.2025
JP Morgan Chase & Co.85,00 CHF10,5617.10.2025
Jefferies & Company Inc.81,00 CHF5,3617.10.2025
RBC Capital Markets82,00 CHF6,6616.10.2025
Bernstein Research79,00 CHF2,7616.10.2025
JP Morgan Chase & Co.85,00 CHF10,5616.10.2025
UBS AG80,00 CHF4,0616.10.2025
RBC Capital Markets80,00 CHF4,0616.10.2025
Jefferies & Company Inc.77,00 CHF0,1616.10.2025
Deutsche Bank AG81,00 CHF5,3615.10.2025
JP Morgan Chase & Co.--10.10.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Market-Perform für Nestlé-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Nestlé-Aktie stabil: Dokument zu Filter-Affäre fällt unter Transparenzgesetz
Nestlé-Aktie gibt nach: S&P senkt Ausblick für Nestlé auf `negativ`

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com,Keystone

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten