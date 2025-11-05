Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
05.11.2025 12:50:00
So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Nestlé-Aktie veröffentlicht.
Im Oktober 2025 haben 14 Analysten eine Einschätzung der Nestlé-Aktie vorgenommen.
14 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nestlé mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 82,21 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Nestlé auf 76,88 CHF beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|79,00 CHF
|2,76
|24.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2025
|UBS AG
|80,00 CHF
|4,06
|22.10.2025
|Deutsche Bank AG
|86,00 CHF
|11,86
|22.10.2025
|Barclays Capital
|90,00 CHF
|17,07
|20.10.2025
|Deutsche Bank AG
|86,00 CHF
|11,86
|17.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|85,00 CHF
|10,56
|17.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|81,00 CHF
|5,36
|17.10.2025
|RBC Capital Markets
|82,00 CHF
|6,66
|16.10.2025
|Bernstein Research
|79,00 CHF
|2,76
|16.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|85,00 CHF
|10,56
|16.10.2025
|UBS AG
|80,00 CHF
|4,06
|16.10.2025
|RBC Capital Markets
|80,00 CHF
|4,06
|16.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|77,00 CHF
|0,16
|16.10.2025
|Deutsche Bank AG
|81,00 CHF
|5,36
|15.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|10.10.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com,Keystone
