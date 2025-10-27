Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'486 -0.7%  SPI 17'251 -0.6%  Dow 47'207 1.0%  DAX 24'270 0.1%  Euro 0.9264 0.0%  EStoxx50 5'691 0.3%  Gold 4'049 -0.8%  Bitcoin 91'656 0.6%  Dollar 0.7964 0.0%  Öl 65.3 -0.6% 
SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

281.01
CHF
0.36
CHF
0.13 %
10:39:55
BRXC
27.10.2025 09:36:17

SAFRAN Buy

SAFRAN
281.01 CHF 0.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran von 350 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erhöhung der Jahresziele sei deutlicher als es zunächst scheine, schrieb Chloe Lemarie am Freitagabend. Sie zeuge von einer grundsätzlich starken Entwicklung der Franzosen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
Analyst: Jefferies & Company Inc.
Kursziel: 360.00 €
360.00 €
Rating jetzt: Buy
Kurs*: 303.50 €
303.50 € 		Abst. Kursziel*:
18.62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
303.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.46%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse