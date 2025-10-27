SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
281.01CHF
0.36CHF
0.13 %
10:39:55
BRXC
27.10.2025 09:36:37
SAFRAN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran von 350 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erhöhung der Jahresziele sei deutlicher als es zunächst scheine, schrieb Chloe Lemarie am Freitagabend. Sie zeuge von einer grundsätzlich starken Entwicklung der Franzosen./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
360.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
303.50 €
|
Abst. Kursziel*:
18.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
303.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.46%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
|
24.10.25
|SAFRAN-Aktie dennoch tiefer: SAFRAN hebt Jahresziele an (AWP)
|
24.10.25