SAFRAN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Safran von 312 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem dritten Quartal habe es weitere Hinweise gegeben, dass der Absatz von Leap-Triebwerken auf einem guten Weg sei und das Nachrüstgeschäft so solide bleibe wie berichtet, schrieb Christophe Menard in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Den nächsten Kurstreiber dürfte die Zahlenvorlage für das Geschäftsjahr Mitte Februar liefern - da erwarte er eine Anhebung des mittelfristigen Ausblicks./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
325.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
307.00 €
|
Abst. Kursziel*:
5.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
307.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.73%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
|
03.11.25
|EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAFRAN-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.10.25
|So schätzen Analysten die SAFRAN-Aktie ein (finanzen.net)
|
27.10.25
|EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
24.10.25
|SAFRAN-Aktie dennoch tiefer: SAFRAN hebt Jahresziele an (AWP)
|
24.10.25
|Auch Triebwerkshersteller Safran hebt Jahresziele an (AWP)
|
24.10.25
|Safran erhöht Ausblick trotz negativer Zolleffekte (Dow Jones)
|
20.10.25
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.10.25
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)