Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’302 -0.5%  SPI 17’043 -0.2%  Dow 47’947 0.5%  DAX 24’147 -0.5%  Euro 0.9288 0.5%  EStoxx50 5’708 0.1%  Gold 4’008 1.7%  Bitcoin 89’601 0.0%  Dollar 0.7973 0.5%  Öl 65.3 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
UBS-Aktie etwas schwächer: Quartalsgewinn schiesst in die Höhe - Bank übertrifft Erwartungen deutlich
Roche-Aktie in Rot: Zulassung für neuen Dengue-Test mit hoher Präzision - Millionenbauin Basel
Temenos macht mehr Umsatz und Gewinn - Aktie profitiert
Pierer Mobility-Aktie schwächelt: Umbenennung in Bajaj Mobility AG geplant
Straumann-Aktie zieht an: Konzern hält Kurs - neue Partnerschaften für Kieferorthopädie
Suche...

SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

282.58
CHF
1.28
CHF
0.46 %
16:29:24
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 15:15:00

SAFRAN Kaufen

SAFRAN
282.58 CHF 0.46%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Safran von 332 auf 349 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Robert Czerwensky verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der Rüstungskonzern mit der Vorlage seiner Umsatzzahlen den Ausblick angehoben habe. Der bessere Ausblick sei ein Zeichen der Stärke, da auch erwartete Zusatzkosten aus den US-Zöllen berücksichtigt worden seien. Er habe nun seine Schätzungen erhöht./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Kaufen
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
304.10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
304.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Czerwensky 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse