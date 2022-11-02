Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

02.11.2022
11.11.2025 14:08:36

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Der Rückversicherer habe ein ausgezeichnetes Quartalsergebnis ausgewiesen, bei dem auch eine Portion Glück geholfen habe, schrieb Thorsten Wenzel am Dienstag. Am Ausblick habe Munich Re noch nichts verändert. Wenzel hält es aber für möglich, dass das Gewinnziel 2025 beim Investorentag im Dezember angehoben wird./rob/la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Kaufen
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
543.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
543.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

