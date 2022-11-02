Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Der Rückversicherer habe ein ausgezeichnetes Quartalsergebnis ausgewiesen, bei dem auch eine Portion Glück geholfen habe, schrieb Thorsten Wenzel am Dienstag. Am Ausblick habe Munich Re noch nichts verändert. Wenzel hält es aber für möglich, dass das Gewinnziel 2025 beim Investorentag im Dezember angehoben wird./rob/la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Kaufen
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
543.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
543.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-