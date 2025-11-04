SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
12.78CHF
-0.33CHF
-2.54 %
17:29:41
BRXC
04.11.2025 15:30:28
SAF-HOLLAND SE Kaufen
SAF-HOLLAND
12.78 CHF -2.54%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von SAF-Holland von 18 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die vorläufigen Eckdaten für das dritte Quartal lägen etwas unter den Erwartungen, schrieb Holger Schmidt am Dienstag. Im schwächeren Marktumfeld stütze aber das robuste Ersatzteilgeschäft des Lkw-Zulieferers./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Kaufen
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
13.82 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
13.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
