SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
15.13CHF
-1.15CHF
-7.04 %
30.07.2025
BRXC
16.10.2025 13:25:25
SAF-HOLLAND SE Hold
SAF-HOLLAND
15.13 CHF -7.04%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland vor Zahlen zum dritten Quartal von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Absatzmärkte für Lkw und Zugmaschinen in Europa stabilisierten sich auf einem niedrigen Niveau, schrieb Nicolai Kempf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte revidierte seine Annahmen für den Zulieferer und senkte in der Folge das Kursziel moderat./bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
13.88 €
|
Abst. Kursziel*:
8.07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.04%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
10.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX mittags (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
|
18.09.25
|XETRA-Handel: SDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mittags im Plus (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
|13:25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|11:56
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|SAF-HOLLAND SE
|15.13
|-7.04%
