SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001

15.13
CHF
-1.15
CHF
-7.04 %
30.07.2025
BRXC
16.10.2025 13:25:25

SAF-HOLLAND SE Hold

SAF-HOLLAND
15.13 CHF -7.04%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland vor Zahlen zum dritten Quartal von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Absatzmärkte für Lkw und Zugmaschinen in Europa stabilisierten sich auf einem niedrigen Niveau, schrieb Nicolai Kempf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte revidierte seine Annahmen für den Zulieferer und senkte in der Folge das Kursziel moderat./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Hold
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
13.88 € 		Abst. Kursziel*:
8.07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
14.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.04%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

13:25 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
11:56 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
12.08.25 SAF-HOLLAND Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.25 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
08.08.25 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
